В Белом доме заявили, что Байден настроен победить на выборах
Президент США Джо Байден намерен и дальше участвовать в избирательной кампании в преддверии ноябрьских выборов главы государства и настроен на победу. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс, пишет The Washington Post.
Бейтс прокомментировал сообщения о том, что лидеры демократов в Конгрессе заявили лидеру страны об угрозе партии.
«Президент сказал обоим лидерам, что он остается претендентом на пост президента от своей партии, планирует победить и рассчитывает работать... над продвижением 100-дневной повестки для помощи работающим семьям», — указал заместитель пресс-секретаря.
Между тем СМИ сообщили, что экс-спикер палаты представителей Нэнси Пелоси рассказала Байдену о невозможности его победы на выборах президента. Также политик якобы предупредила об угрозе шансам демократов на победу, если действующий президент не выйдет из предвыборной гонки, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru