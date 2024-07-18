В Белом доме заявили, что Байден настроен победить на выборах

Бейтс прокомментировал сообщения о том, что лидеры демократов в Конгрессе заявили лидеру страны об угрозе партии.

«Президент сказал обоим лидерам, что он остается претендентом на пост президента от своей партии, планирует победить и рассчитывает работать... над продвижением 100-дневной повестки для помощи работающим семьям», — указал заместитель пресс-секретаря.

Между тем СМИ сообщили, что экс-спикер палаты представителей Нэнси Пелоси рассказала Байдену о невозможности его победы на выборах президента. Также политик якобы предупредила об угрозе шансам демократов на победу, если действующий президент не выйдет из предвыборной гонки, отмечает РЕН ТВ.

