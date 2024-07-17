Политолог Лидовской назвал имена трёх женщин на замену Байдену
Действующего главу Белого дома Джо Байдена способны заменить в предвыборной гонке три женщины - вице-президент Камала Харрис, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, а также супруга бывшего лидера Америки Барака Обамы — Мишель Обама. Об этом заявил генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской, сообщает NEWS.ru.
По его словам, Обама остается в списке претенденток, несмотря на то, что всячески открещивалась и отказывалась, когда пошли слухи, что она может стать кандидатом в президенты. Политолог также допустил, что место Байдена могут занять его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан или глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.
«Это будет человек, который уже является величиной в политике США», — добавил Лидовской.
Ранее более 40% демократов высказались за замену Байдена на выборах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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