Политолог Лидовской назвал имена трёх женщин на замену Байдену

По его словам, Обама остается в списке претенденток, несмотря на то, что всячески открещивалась и отказывалась, когда пошли слухи, что она может стать кандидатом в президенты. Политолог также допустил, что место Байдена могут занять его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан или глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

«Это будет человек, который уже является величиной в политике США», — добавил Лидовской.

Ранее более 40% демократов высказались за замену Байдена на выборах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

