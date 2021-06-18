Президент Швейцарии оценил прямоту Путина

Глава Швейцарии отметил, что Путин всегда сразу переходит к делу и не тянет время, пишет RT. По словам Пармелена, на встрече с президентов США Джо Байденом Путин внимательно слушал своего собеседника. Швейцарский президент подчеркнул, что это способствовало приятной атмосфере саммита, сообщило РИА ФАН.

Встреча Байдена и Путина прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Президенты обсудили Минские соглашения, возврат послов в страны и совместные действия в Арктике. В конце саммита лидеры подписали заявление о стратегической стабильности, пишет URA.RU.

