Президент Швейцарии оценил прямоту Путина
Лидер Швейцарии Ги Пармелен рассказал, что лучшим качеством президента России Владимира Путина является прямота, сообщил телеканал RTS.
Глава Швейцарии отметил, что Путин всегда сразу переходит к делу и не тянет время, пишет RT. По словам Пармелена, на встрече с президентов США Джо Байденом Путин внимательно слушал своего собеседника. Швейцарский президент подчеркнул, что это способствовало приятной атмосфере саммита, сообщило РИА ФАН.
Встреча Байдена и Путина прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Президенты обсудили Минские соглашения, возврат послов в страны и совместные действия в Арктике. В конце саммита лидеры подписали заявление о стратегической стабильности, пишет URA.RU.
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