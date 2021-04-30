В Белом доме сообщили об активном обсуждении встречи Путина и Байдена
США и Россия обсуждают возможную встречу президентов двух стран Джо Байдена и Владимира Путина, однако время и место пока не определены. Об этом заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе выступления на площадке Аспенского форума.
Салливан отметил, что сегодня обсуждал этот вопрос с российским советником по национальной безопасности Николаем Патрушевым.
«Мы пытаемся строить планы по саммиту летом в третьей стране в Европе, дата не определена, место не определено, но это активно обсуждается», — цитирует Салливана РИА Новости.
Советник американского лидера считает, что саммит поможет установить «лучшее взаимопонимание» между РФ и США.
Путин и Байден 13 апреля провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили в том числе возможность личной встречи. Американский лидер предложил российскому коллеге провести саммит в третьей стране. Позже канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о готовности принять президентов двух государств в Вене.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 731 / сут.
Умерли
110 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 406 / сут.
- В Белом доме сообщили об активном обсуждении встречи Путина и Байдена
- Стал известен доход главы ФСО за 2020 год
- В Афганистане 30 человек погибли в результате взрыва
- Байдены решили завести кошку в Белом доме
- Минтруд РФ изменит правила получения доплат к пенсии
- Россия ввела ответные санкции против ЕС
- Все лжесвидетели по делу Ефремова приговорены к исправительным работам
- Путин и Курц обсудили экономическое сотрудничество РФ и Австрии
- В МИД России заподозрили американское посольство в неумении работать
- Глава Минфина спрогнозировал уровень инфляции на конец 2021 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru