В Белом доме сообщили об активном обсуждении встречи Путина и Байдена

США и Россия обсуждают возможную встречу президентов двух стран Джо Байдена и Владимира Путина, однако время и место пока не определены. Об этом заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе выступления на площадке Аспенского форума.

Патрушев и Салливан обсудили возможную встречу президентов России и США

Салливан отметил, что сегодня обсуждал этот вопрос с российским советником по национальной безопасности Николаем Патрушевым.

«Мы пытаемся строить планы по саммиту летом в третьей стране в Европе, дата не определена, место не определено, но это активно обсуждается», — цитирует Салливана РИА Новости.

Советник американского лидера считает, что саммит поможет установить «лучшее взаимопонимание» между РФ и США.

Путин и Байден 13 апреля провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили в том числе возможность личной встречи. Американский лидер предложил российскому коллеге провести саммит в третьей стране. Позже канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о готовности принять президентов двух государств в Вене.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СаммитДжо БайденВладимир ПутинБелый Дом
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