Псаки: Украина должна сама решить исход переговоров с РФ

Украина должна сама решить, какой исход переговоров с Россией ее устроит. Об этом заявила официальный представитель главы администрации США Джен Псаки, передает ТАСС.

Представитель Белого дома также отметила, что позиция США не изменилась по вопросу отправки американских военных на территорию Украины. Псаки подчеркнула, что намерений отправить свои войска в Украину у США нет.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Переговоры сторон начались 28 февраля.





