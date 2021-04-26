В Белом доме рассказали о потенциальной встрече Путина и Байдена

«Мы, конечно, очень хотим <...>. Когда у нас будут какие-то детали, мы их объявим», — отметила Псаки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры российского и американского лидеров могут состояться летом. Однако точная дата и место проведения встречи пока не определены.

Путин и Байден 13 апреля провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили возможность личной встречи. Американский президент предложил российскому лидеру провести переговоры в третьей стране. Позже канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о готовности принять лидеров двух стран в Вене.

