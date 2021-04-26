В Белом доме рассказали о потенциальной встрече Путина и Байдена
Сроки потенциальной встречи президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным пока не подтверждены, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы, конечно, очень хотим <...>. Когда у нас будут какие-то детали, мы их объявим», — отметила Псаки.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры российского и американского лидеров могут состояться летом. Однако точная дата и место проведения встречи пока не определены.
Путин и Байден 13 апреля провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили возможность личной встречи. Американский президент предложил российскому лидеру провести переговоры в третьей стране. Позже канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о готовности принять лидеров двух стран в Вене.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru