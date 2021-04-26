Песков рассказал о готовящейся встрече Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что точная дата встречи Владимира Путина и президента США Джо Байдена пока не определена, сообщает ТАСС.

По его словам, переговоры российского и американского лидеров могут пройти летом, однако точной даты пока нет, а также ещё не определена страна, где может пройти встреча.

«Действительно, определённые предложения были озвучены, даты я подтвердить не могу, тем более, что пока никаких договоренной по датам нет. Речь действительно идёт о, скажу в общем, летних месяцах», - отметил представитель Кремля.

Ранее Байден в ходе телефонных переговоров предложил Путину встретиться в третьей стране, сообщает RT. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о готовности принять лидеров двух сверхдержав в Вене, заявив, что это будет большой честью для австрийской столицы.

