В Белом доме раскрыли предполагаемые темы саммита Путина и Байдена

Пресс-секретарь отметила, что пока не располагает данными о сроках проведения саммита или подтверждением того, что он состоится. По словам Псаки, повестка предстоящей встречи будет детально определена после ее подтверждения.

Ранее в Белом доме сообщили, что Байден предложил Путину провести саммит на высшем уровне летом 2021 года в одной стран Европы. В Кремле отмечали, что возможные сроки встречи обсуждаются. По словам главы департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрея Крутских, одной из тем обсуждения на саммите может стать сотрудничество в киберсфере.

