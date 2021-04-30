В Белом доме раскрыли предполагаемые темы саммита Путина и Байдена
Ситуация вокруг оппозиционера Алексея Навального и присутствие войск РФ у границы с Украиной могут стать одними из тем предстоящей встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.
Пресс-секретарь отметила, что пока не располагает данными о сроках проведения саммита или подтверждением того, что он состоится. По словам Псаки, повестка предстоящей встречи будет детально определена после ее подтверждения.
Ранее в Белом доме сообщили, что Байден предложил Путину провести саммит на высшем уровне летом 2021 года в одной стран Европы. В Кремле отмечали, что возможные сроки встречи обсуждаются. По словам главы департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрея Крутских, одной из тем обсуждения на саммите может стать сотрудничество в киберсфере.
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