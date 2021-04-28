МИД назвал одну из тем возможной встречи Путина и Байдена
Сотрудничество в киберсфере может стать одной из тем, которую обсудят президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден во время возможного саммита. Об этом рассказал директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских.
По его словам, еще в прошлой году Россия предлагала Соединенным Штатам наладить диалог в киберсфере, передает РИА Новости. Речь идет в том числе об использовании линии прямой связи для взаимного информирования об инцидентах и, главное, для их предотвращения.
Крутских отметил, что ранее Вашингтон не отреагировал на это предложение, так как был занят внутриполитической борьбой. По его словам, тема остается актуальной.
«Тема информационной безопасности настолько приоритетна, что, безусловно, можно думать, что она войдет в число тем между РФ и США на высшем уровне», - сказал представитель МИД.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Байдена может произойти летом, сообщает телеканал «360».
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