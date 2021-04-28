МИД назвал одну из тем возможной встречи Путина и Байдена

Сотрудничество в киберсфере может стать одной из тем, которую обсудят президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден во время возможного саммита. Об этом рассказал директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских.

По его словам, еще в прошлой году Россия предлагала Соединенным Штатам наладить диалог в киберсфере, передает РИА Новости. Речь идет в том числе об использовании линии прямой связи для взаимного информирования об инцидентах и, главное, для их предотвращения.