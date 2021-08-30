В Белом доме прокомментировали ракетный удар по аэропорту Кабула
Американский президент Джо Байден проинформирован о ракетной атаке в аэропорту Кабула, эвакуация не прерывалась, операция продолжается, командующим подтвердили распоряжение удвоить усилия для защиты войск в регионе. Такое заявление сделали в Белом доме.
По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, советники по национальной безопасности Джейк Салливан и начальник штаба Рон Клейн сообщили президенту об инциденте и получили дальнейшее распоряжение.
Ранее сообщалось, что по территории аэропорта Кабула было выпущено несколько ракет, их перехватили системы противовоздушной обороны (ПВО) США.
Накануне силы США с беспилотника нанесли удар по автомобилю группировки «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) со взрывчаткой. По данным американской стороны, боевики планировали совершить теракт. В результате удара были уничтожены два транспортных средства, частично разрушен жилой дом, погибли 10 человек, сообщает РЕН ТВ.
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