В Белом доме прокомментировали ракетный удар по аэропорту Кабула

Американский президент Джо Байден проинформирован о ракетной атаке в аэропорту Кабула, эвакуация не прерывалась, операция продолжается, командующим подтвердили распоряжение удвоить усилия для защиты войск в регионе. Такое заявление сделали в Белом доме.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, советники по национальной безопасности Джейк Салливан и начальник штаба Рон Клейн сообщили президенту об инциденте и получили дальнейшее распоряжение.

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Ранее сообщалось, что по территории аэропорта Кабула было выпущено несколько ракет, их перехватили системы противовоздушной обороны (ПВО) США.

Накануне силы США с беспилотника нанесли удар по автомобилю группировки «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) со взрывчаткой. По данным американской стороны, боевики планировали совершить теракт. В результате удара были уничтожены два транспортных средства, частично разрушен жилой дом, погибли 10 человек, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфганистанКабулДжо Байден
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