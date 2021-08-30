В Белом доме прокомментировали ракетный удар по аэропорту Кабула

Американский президент Джо Байден проинформирован о ракетной атаке в аэропорту Кабула, эвакуация не прерывалась, операция продолжается, командующим подтвердили распоряжение удвоить усилия для защиты войск в регионе. Такое заявление сделали в Белом доме.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, советники по национальной безопасности Джейк Салливан и начальник штаба Рон Клейн сообщили президенту об инциденте и получили дальнейшее распоряжение.