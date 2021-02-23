В Белом доме пообещали ответить на недружественные шаги РФ в ближайшие недели

США в течение нескольких недель ответят на приписываемую России хакерскую атаку. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

СМИ: США готовят ряд мер против РФ из-за Навального и кибератак

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что американские власти готовят ряд ограничений против РФ, связанных с кибератакой, а также заключением оппозиционера Алексея Навального.

Представитель Белого дома напомнила, что разведка США продолжает работу над выяснением ответственных за хакерские атаки.

«Мы еще находимся в процессе определения этого. Но пройдут недели, а не месяцы, прежде чем мы ответим. Тем не менее опережать исход процесса я не стану», — цитирует Псаки ТАСС.

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:КибератакиСанкции СШАБелый Дом
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