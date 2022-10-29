В Белом доме подтвердили участие Байдена в саммите G20
Президент США Джо Байден примет участие в саммите Большой двадцатки в Индонезии. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Президент будет находиться на Бали, Индонезия, с 13 по 16 ноября для участия в саммите лидеров G20», — приводит заявление пресс-секретаря РИА Новости.
До саммита на Бали американский президент примет участие в климатической конференции ООН в Шарм эш-Шейхе 11 ноября. Кроме того, 12-13 ноября Байден посетит столицу Камбоджи Пномпень, где пройдет ежегодный саммит США-АСЕАН.
В Белом доме подчеркнули, что Байден обсудит с коллегами ключевые проблемы, в том числе изменение климата и глобальные последствия конфликта на Украине.
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