Путин не исключил своей поездки на G20

Президент РФ Владимир Путин не исключил своей поездки на саммит G20 в Индонезии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Путина, Россия в любом случае будет представлена на высоком уровне. Также глава государства отметил, что благодарен за приглашение на мероприятие.

Ранее посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес заявил, что Индонезия готова организовать встречу президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, если российский лидер примет решение лично участвовать в саммите G20.

Саммит G20 состоится в ноябре текущего года на индонезийском Бали.