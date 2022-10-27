Путин не исключил своей поездки на G20
Президент РФ Владимир Путин не исключил своей поездки на саммит G20 в Индонезии. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Путина, Россия в любом случае будет представлена на высоком уровне. Также глава государства отметил, что благодарен за приглашение на мероприятие.
Ранее посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес заявил, что Индонезия готова организовать встречу президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, если российский лидер примет решение лично участвовать в саммите G20.
Саммит G20 состоится в ноябре текущего года на индонезийском Бали.
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