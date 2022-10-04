В Белом доме подтвердили намерение Байдена баллотироваться вновь
4 октября 202222:46
В Белом доме подтвердили намерение президента США Джо Байдена баллотироваться на второй срок. Об этом сообщает ТАСС.
Байден является 46-м президентом США. Он был избран на этот пост по итогам выборов в ноябре 2020 года. В ходе выборов он обошел по голосам главного соперника - 45-го президента США Трампа, который представлял Консервативную партию.
Следующие выборы президента США состоятся в 2024 году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+21 687 / сут.
Умерли
388 тыс.+107 / сут.
Выздоровели
20,2 млн+45 437 / сут.
- В Белом доме подтвердили намерение Байдена баллотироваться вновь
- Валерий Кипелов признался в наличии трудностей с написанием новых песен
- Новым ведущим «Сто к одному» станет Александр Акопов
- Маск предложил возобновить сделку по покупке Twitter
- Байден: США «никогда не признают» вхождение частей Украины в РФ
- В Саратове четыре человека госпитализированы с отравлением угарным газом
- Кабмин намерен поддержать бизнес в связи с частичной мобилизацией
- ВЦИОМ: большинство россиян верят итогам референдумов
- «Газпром» заявил, что может прекратить поставки газа Молдавии
- Генпрокурор РФ: Запад не особо скрывал действия по разрушению «Северных потоков»
4 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru