В Белом доме подтвердили намерение Байдена баллотироваться вновь

В Белом доме подтвердили намерение президента США Джо Байдена баллотироваться на второй срок. Об этом сообщает ТАСС.

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Байден является 46-м президентом США. Он был избран на этот пост по итогам выборов в ноябре 2020 года. В ходе выборов он обошел по голосам главного соперника - 45-го президента США Трампа, который представлял Консервативную партию.

Следующие выборы президента США состоятся в 2024 году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо Байден
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