Байден: дипломатическое урегулирование на Украине возможно

Президент США Джо Байден считает, что дипломатическое урегулирование на территории Украины возможно. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Байдена, это возможно только на основе Устава ООН.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дипломатическое разрешение конфликта с РФ возможно, но только с другим президентом.

Военная операция России на территории Украины длится уже более семи месяцев. В РФ 21 сентября была объявлена частичная мобилизация.

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ФОТО: РИА Новости
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