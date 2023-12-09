В Белом доме оценили участие Путина в президентских выборах в 2024 году

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он рассмеялся и указал, что кроме этого ему больше нечего добавить.

«Это будут самые крутые гонки, не так ли? Это всё, что я могу сказать по этому поводу», – заключил Кирби.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предвыборная кампания Владимира Путина «де-факто началась, а де-юре пока нет», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

