В Белом доме оценили участие Путина в президентских выборах в 2024 году

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби прокомментировал предстоящее участие Владимира Путина в выборах президента России слвами, что это «будут самые крутые гонки», сообщает РИА Новости.

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Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он рассмеялся и указал, что кроме этого ему больше нечего добавить.

«Это будут самые крутые гонки, не так ли? Это всё, что я могу сказать по этому поводу», – заключил Кирби.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предвыборная кампания Владимира Путина «де-факто началась, а де-юре пока нет», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
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