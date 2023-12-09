В Белом доме оценили участие Путина в президентских выборах в 2024 году
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби прокомментировал предстоящее участие Владимира Путина в выборах президента России слвами, что это «будут самые крутые гонки», сообщает РИА Новости.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он рассмеялся и указал, что кроме этого ему больше нечего добавить.
«Это будут самые крутые гонки, не так ли? Это всё, что я могу сказать по этому поводу», – заключил Кирби.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предвыборная кампания Владимира Путина «де-факто началась, а де-юре пока нет», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru