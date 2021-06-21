В Белом доме оценили, как встреча Путина и Байдена повлияла на антироссийские санкции
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве 16 июня не повлияла на решения США по санкциям против России. Ее слова приводит The New York Times.
Она отметила, что в Белом доме будут и дальше настаивать на том, чтобы ограничения в адрес России становились все жестче. В частности Псаки заявила, что санкции будут связаны в связи с применением Россией «химического оружия». Так в Белом доме расценивают возможное применение яда «Новичок» по отношению к оппозиционеру Алексею Навальному.
Ранее стало известно о подготовке нового пакета санкций против России. Как сообщает CNN со ссылкой на помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, санкции будут связаны с ситуацией с Алексеем Навальным.
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