В Белом доме осудили приказ о стрельбе на поражение в Казахстане

Белый дом США выразил обеспокоенность по поводу приказа о стрельбе на поражение в Казахстане, передает ТАСС.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер отметила нарушение прав человека в Казахстане. Она также от имени властей США призвала правительство Казахстана к проявлению сдержанности при восстановлении стабильности.

Накануне МВД страны заявило об уничтожении тех, кто откажется сложить оружие по требованию властей. В Алма-Ате военнослужащие через громкоговорители предупредили протестующих, после чего открыли по ним стрельбу.