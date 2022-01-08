В Белом доме осудили приказ о стрельбе на поражение в Казахстане

Белый дом США выразил обеспокоенность по поводу приказа о стрельбе на поражение в Казахстане, передает ТАСС.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер отметила нарушение прав человека в Казахстане. Она также от имени властей США призвала правительство Казахстана к проявлению сдержанности при восстановлении стабильности.

Накануне МВД страны заявило об уничтожении тех, кто откажется сложить оружие по требованию властей. В Алма-Ате военнослужащие через громкоговорители предупредили протестующих, после чего открыли по ним стрельбу.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr/Matt Wade
ТЕГИ:КазахстанБелый Дом
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры