В Белом доме назвали отказ Зеленского от сделки по ресурсам недальновидным

«Зеленский ведет себя недальновидно относительно прекрасной возможности, которую администрация Трампа предоставила Украине», - приводит слова Хьюза агентство Ассошиэйтед Пресс.

Хьюз заявил, что сделка по добыче полезных ископаемых позволит американским налогоплательщикам «окупить» деньги, отправленные Киеву, а также внесет вклад в рост украинской экономики.

Он добавил, что Белый дом считает, что обязательные экономические связи с Соединенными Штатами будут лучшей гарантией от будущей агрессии и неотъемлемой частью прочного мира.

В пятницу, 14 февраля, газета Washington Post сообщала, что американские чиновники на встрече с Зеленским в немецком Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины, однако Зеленский отказался подписывать этот документ, сообщает НСН.

