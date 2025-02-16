В Белом доме назвали отказ Зеленского от сделки по ресурсам недальновидным
Зеленский поступает недальновидно, отказываясь от предложенной США сделки по полезным ископаемым. Об этом заявил представитель совета по нацбезопасности США Брайан Хьюз.
«Зеленский ведет себя недальновидно относительно прекрасной возможности, которую администрация Трампа предоставила Украине», - приводит слова Хьюза агентство Ассошиэйтед Пресс.
Хьюз заявил, что сделка по добыче полезных ископаемых позволит американским налогоплательщикам «окупить» деньги, отправленные Киеву, а также внесет вклад в рост украинской экономики.
Он добавил, что Белый дом считает, что обязательные экономические связи с Соединенными Штатами будут лучшей гарантией от будущей агрессии и неотъемлемой частью прочного мира.
В пятницу, 14 февраля, газета Washington Post сообщала, что американские чиновники на встрече с Зеленским в немецком Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины, однако Зеленский отказался подписывать этот документ, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru