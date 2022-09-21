В Белгороде сработала система ПВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде сработала система противоракетной обороны. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

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Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

С начала военной операции РФ в Украине в конце февраля под обстрелы попадают области России, находящиеся на границе с украинской территорией. В числе этих регионов также Брянская и Курская области.



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