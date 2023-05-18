В базу «Миротворца» внесли российскую порноактрису

Порноактриса Ева Элфи (настоящее имя – Юлия Романова) оказалась в базе украинского сайта «Миротворец», сообщил Telegram-канал «Двач».

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Ей ставят в вину "сознательное нарушение госграницы Украины". Составители сайта узнали, что в 2018 году Элфи в качестве обнаженной модели снималась в Крыму.

В настоящее время актриса проживает в США, покинув Россию ещё в марте 2022 года.

Ранее рэпера Инстасамку внесли в украинскую базу «Миротворец», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео / youtube.com/@EvaElfieYT
ТЕГИ:СъемкиКрымАктрисаМиротворец

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