В «Батькивщине» объяснили, почему Юлия Тимошенко не явилась на голосование в парламент
Член парии «Батькивщина», которую возглавляет Юлия Тимошенко, Валентин Наливайченко рассказал о причинах ее отсутствия в украинском парламенте в день голосования. Об этом сообщает РИА Новости.
Во вторник Верховная рада приняла закон, предусматривающий внесение изменений в конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности с января 2020 года. Тимошенко на голосование не явилась, члены ее партии проголосовали «за».
Наливайченко объяснил отсутствие партийного лидера семейными обстоятельствами. По его словам, в семье Тимошенко случилось горе. Другие подробности он не привел.
Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире НСН объяснил, кому выгодны поправки в украинскую конституцию.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Дональд Трамп ответил мэру Лондона на критику в свой адрес
- ФИФА презентовала эмблему ЧМ-2022 в Катаре
- Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Соболь оштрафовали на 300 тыс. рублей
- Отказ Facebook от лайков назвали ударом для профессионалов рынка
- Доллар пошел в рост