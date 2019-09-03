В «Батькивщине» объяснили, почему Юлия Тимошенко не явилась на голосование в парламент

Член парии «Батькивщина», которую возглавляет Юлия Тимошенко, Валентин Наливайченко рассказал о причинах ее отсутствия в украинском парламенте в день голосования. Об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник Верховная рада приняла закон, предусматривающий внесение изменений в конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности с января 2020 года. Тимошенко на голосование не явилась, члены ее партии проголосовали «за».

Наливайченко объяснил отсутствие партийного лидера семейными обстоятельствами. По его словам, в семье Тимошенко случилось горе. Другие подробности он не привел.

Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире НСН объяснил, кому выгодны поправки в украинскую конституцию.

