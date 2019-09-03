Украинская Рада лишила себя иммунитета
Верховная рада Украины проголосовала в окончательном чтении за закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января будущего года. Как отмечает RT, согласно документу, будут внесены соответствующие изменения в статью 80 Конституции страны.
В частности, отменяется положение, согласно которому народных избранников нельзя привлечь к уголовной ответственности, задержать или арестовать без согласия парламента.
Обосновывая законопроект, президент Владимир Зеленский заверил, что лишение неприкосновенности относится исключительно к возможности привлечения к уголовной ответственности. За принятие политических решений иммунитет сохраняется.
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