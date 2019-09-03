Украинская Рада лишила себя иммунитета

Верховная рада Украины проголосовала в окончательном чтении за закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января будущего года. Как отмечает RT, согласно документу, будут внесены соответствующие изменения в статью 80 Конституции страны.

В частности, отменяется положение, согласно которому народных избранников нельзя привлечь к уголовной ответственности, задержать или арестовать без согласия парламента.

Обосновывая законопроект, президент Владимир Зеленский заверил, что лишение неприкосновенности относится исключительно к возможности привлечения к уголовной ответственности. За принятие политических решений иммунитет сохраняется.

