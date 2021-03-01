В Барселоне после акции протеста задержали анархистов из Италии и Франции

Издание привело слова главы департамента внутренних дел Каталонии Микеля Сампера, который указал на то, что среди 14 задержанных оказались "пять итальянских анархистов" и один француз. Отмечается, что мирная акция в поддержку арестованного в феврале рэпера переросла в беспорядки.

Протестующие кидали в полицейских петарды, поджигали мусорные контейнеры и машины, сооружали баррикады. Были разбиты окна нескольких банков и магазинов. Также сообщается о случаях мародерства.

Музыкант Пабло Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы, ему вменялось "прославление терроризма и оскорбление короны". Рэпер отказался добровольно сдаться властям 12 февраля, однако 16 февраля его все же задержали и отправили в тюрьму.

