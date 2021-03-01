В Барселоне после акции протеста задержали анархистов из Италии и Франции
Пять граждан Италии и один гражданин Франции были задержаны в субботу 27 февраля после митинга в поддержку испанского рэпера Пабло Аселя в Барселоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету El Periodico.
Издание привело слова главы департамента внутренних дел Каталонии Микеля Сампера, который указал на то, что среди 14 задержанных оказались "пять итальянских анархистов" и один француз. Отмечается, что мирная акция в поддержку арестованного в феврале рэпера переросла в беспорядки.
Протестующие кидали в полицейских петарды, поджигали мусорные контейнеры и машины, сооружали баррикады. Были разбиты окна нескольких банков и магазинов. Также сообщается о случаях мародерства.
Музыкант Пабло Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы, ему вменялось "прославление терроризма и оскорбление короны". Рэпер отказался добровольно сдаться властям 12 февраля, однако 16 февраля его все же задержали и отправили в тюрьму.
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