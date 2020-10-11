В Азербайджане уточнили число погибших и раненых при обстреле города Гянджа

До семи человек возросло число погибших при ракетном обстреле военными Армении азербайджанского города Гянджи. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на МИД Азербайджана.

Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня

«Число погибших в результате ракетного обстрела ВС Армении города Гянджи выросло до 7, ранены 33 человека, в том числе дети», — написано в Twitter МИД Азербайджана.

В Минобороны Армении дезинформацией данные Азербайджана об обстреле города Гянджа с подконтрольной Еревану территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«Это дезинформация», — цитирует RT комментарий Степанян.

Ранее в воскресенье МЧС Азербайджана проинформировало о ракетном ударе по жилому дому в городе Гянджа.

Напомним, 10 октября в 12:00 (11:00 мск) в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Договоренности между Баку и Ереваном были достигнуты на трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Армении и России в Москве.

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Фото: twitter.com/Karabakh_MoD
ТЕГИ:АзербайджанАрменияГибельРакетный УдарНагорный Карабах
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