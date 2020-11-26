В Азербайджане предложили отозвать Францию из Минской группы
Парламент Азербайджана предложил правительству страны обратиться к руководству ОБСЕ для отзыва Франции из сопредседателей Минской группы, передает ТАСС.
Ранее сенат Франции абсолютным большинством голосов принял резолюцию, в которой призвал правительство Азербайджана признать независимость Нагорного Карабаха. В Баку в ответ назвали принятый документ «клочком бумаги» и заявили, что решение законодательного органа Франции вызывает серьезные вопросы, так как страна является сопредседателем Минской группы ОБСЕ.
Сопредседателями Минской группы являются Россия, США и Франция. Она была создана в январе 1992 года для урегулирования нагорнокарабахского конфликта.
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