В Азербайджане предложили отозвать Францию из Минской группы

Парламент Азербайджана предложил правительству страны обратиться к руководству ОБСЕ для отзыва Франции из сопредседателей Минской группы, передает ТАСС.



Ранее сенат Франции абсолютным большинством голосов принял резолюцию, в которой призвал правительство Азербайджана признать независимость Нагорного Карабаха. В Баку в ответ назвали принятый документ «клочком бумаги» и заявили, что решение законодательного органа Франции вызывает серьезные вопросы, так как страна является сопредседателем Минской группы ОБСЕ.