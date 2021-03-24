В Австрии запретят выходить из дома без уважительной причины

В Австрии из-за роста случаев заражения коронавирусом введут жесткий карантин, предполагающий необходимость уважительной причины для выхода из дома. Об этом сообщает РИА Новости.

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Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер. Ограничения будут введены с 1 по 6 апреля.

Отмечается, что работу продолжат только аптеки и продуктовые магазины. Также среди требований на этот период: ношение маски типа FFP2 на улице в местах скопления людей.

Причиной таких серьезных ограничений стало широкое распространение британской мутации коронавируса из-за чего в ряде регионов страны больницы оказались переполнены.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КарантинАвстрия
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