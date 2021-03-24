В Австрии запретят выходить из дома без уважительной причины
В Австрии из-за роста случаев заражения коронавирусом введут жесткий карантин, предполагающий необходимость уважительной причины для выхода из дома. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер. Ограничения будут введены с 1 по 6 апреля.
Отмечается, что работу продолжат только аптеки и продуктовые магазины. Также среди требований на этот период: ношение маски типа FFP2 на улице в местах скопления людей.
Причиной таких серьезных ограничений стало широкое распространение британской мутации коронавируса из-за чего в ряде регионов страны больницы оказались переполнены.
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