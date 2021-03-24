Выплаты кардиналам в Ватикане сократили из-за коронавируса
Папа Римский Франциск сократил выплаты сотрудникам Святого престола из-за эпидемии коронавируса и последовавшего финансового кризиса. Также под сокращение попали другие религиозные структуры, пишет Vatican News.
В подписанном понтификом документе отмечается, что тяжелая ситуация в сфере здравоохранения негативно отразилась на источниках финансирования Святого престола и Ватикана. По словам Папы, выплаты будут сокращены с 1 апреля для сохранения рабочих мест.
Выплаты кардиналам сократили на 10%, на 8% сократились доходы сановников. Нижестоящие сотрудники, монахи и священнослужители получат на 3% меньше выплат. Дополнительно глава Святого престола приостановил до 31 марта 2023 года повышение жалования, которое члены духовенства получают раз в два года.
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