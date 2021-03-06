В армянской оппозиции заявили о желании президента страны провести встречу
Президент страны Армен Саркисян запросил встречу с представителями оппозиции, сообщил член консолидированного «Движения спасения родины», требующего отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Ишхан Сагателян.
Глава государства назначает встречи с оппозицией 7 марта, в субботу, сообщает РИА Новости.
«Нас проинформировали, что президент запросил очередную встречу с руководителями движения», - сказал Сагателян.
По итогам предыдущей встречи оппозиция получили заверения, что вопрос отставки начальника генерального штаба будет направлен в Конституционный суд.
Ранее президент не стал подписывать указ об увольнении начальника генштаба, которую инициировал премьер-министр Никола Пашинян после того, как военные призвали его уйти в отставку на фоне кадровых решений в генштабе, ставшими ответной реакцией на критику самого Пашиняна после его неосторожных высказываний о российских «Искандерах».
Ранее директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН объяснил, почему слова Пашиняна привели к новому витку протестов в Армении и почему отказ от них уже не изменит ситуацию.
«Для Армении характерно влияние на политику с улицы. Оно достаточно укоренено в армянской политической традиции. В этом смысле Армения, если говорить европейскими терминами, это Франция, а не Германия. Протесты будут. Оппозиция никуда не делась, призывы к отставке Пашиняна никуда не делись. На мой взгляд, вероятна достаточно протяженная нестабильность. У нас недостаточно сильная, гетерогенная власть. И недостаточно сильная оппозиция, нет того накала митингов», - пояснил политолог.
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