Президент Армении вновь отказался увольнять главу Генштаба
Президент Армении Армен Саркисян решил обратиться в Конституционный суд республики, сообщает пресс-служба президента.
В заявлении говорится, что «президент обратится в КС с просьбой определить вопрос о соответствии конституции закона «О военной службе и о статусе военнослужащего» от 2017 года».
Также сообщается, что Саркисян не стал подписывать повторное предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна.
Начальник Генштаба республики 25 февраля призвал Пашиняна покинуть свой пост, сообщает Ura.ru. Глава правительства назвал выступление военных попыткой переворота и заявил, что вопрос его ухода должен решить народ. Кроме того, он направил в администрацию президента Армении предложение об отставке Гаспаряна, однако Саркисян не стал подписывать документ.
Акции протеста с призывами к отставке Пашиняна не прекращаются с 10 ноября 2020 года, когда было подписано трёхстороннее соглашение с Азербайджаном при участии российской стороны о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. Президент Армении на фоне протестов ранее призывал провести досрочные парламентские выборы.
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