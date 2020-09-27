В Армении заявили о 16 погибших военных при столкновениях в Карабахе
Погибли 16, ранены еще около 100 армянских военнослужащих в конфликте с Азербайджаном на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян со ссылкой на замминистра обороны непризнанного Нагорного Карабаха Артура Саркисяна в своем Facebook.
«По предварительным данным, с армянской стороны погибли 16 и ранены свыше 100 военнослужащих», - приводят заявление Степанян РИА Новости.
Сообщения об эскалации карабахского конфликта поступили утром 27 сентября, в воскресенье. Азербайджан провел контрнаступление в ответ на открытие огня со стороны Армении, приведшее к гибели военных и мирных жителей.
В Армении, Нагорном Карабахе и некоторых регионах Азербайджана введено военное положение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru