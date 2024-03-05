В Армении заявили, что страна пока не вышла из ОДКБ

Армения пока не вышла из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил глава Генштаба Вооруженных сил республики Эдвард Асрян, передает ТАСС.

Армения отказалась от мероприятий ОДКБ на высоком и высшем уровне

По словам Асряна, возможные последствия выхода Армении из организации являются государственной тайной.

Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Ереван заморозил участие в ОДКБ, напоминает Ura.ru. При этом в секретариате организации не получали заявлений от армянской стороны о приостановке членства. Позже Пашинян пояснил, что заморозка участия его страны в ОДКБ означает отсутствие постпреда республики и неучастие в мероприятиях на высоком и высшем уровнях.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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