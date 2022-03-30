В Армении задержан министр по чрезвычайным ситуациям

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Андраник Пилоян задержан в стране в рамках уголовного дела о коррупции. Об этом сообщили в эфире Общественного ТВ Армении, передает ТАСС.

Уголовное дело расследует Антикоррупционный комитет страны. Информацию о задержании Пилояна в комитете подтвердили.

Ранее в среду стало известно, что российские силовики задержали в 23 регионах страны 60 сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У.».




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Фото: facebook.com/parliament.am
ТЕГИ:Армения
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