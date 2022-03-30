В Армении задержан министр по чрезвычайным ситуациям

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Андраник Пилоян задержан в стране в рамках уголовного дела о коррупции. Об этом сообщили в эфире Общественного ТВ Армении, передает ТАСС.



Уголовное дело расследует Антикоррупционный комитет страны. Информацию о задержании Пилояна в комитете подтвердили.

Ранее в среду стало известно, что российские силовики задержали в 23 регионах страны 60 сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У.».









