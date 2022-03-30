В Армении задержан министр по чрезвычайным ситуациям
30 марта 202222:17
Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Андраник Пилоян задержан в стране в рамках уголовного дела о коррупции. Об этом сообщили в эфире Общественного ТВ Армении, передает ТАСС.
Уголовное дело расследует Антикоррупционный комитет страны. Информацию о задержании Пилояна в комитете подтвердили.
Ранее в среду стало известно, что российские силовики задержали в 23 регионах страны 60 сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У.».
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30 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru