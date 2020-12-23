В Армении задержан экс-начальник пресс-службы полиции за призывы к насилию

По данным агентства, задержание Шириняна вызвано его постом на странице в Facebook, в которой тот утверждает, что "пошел бы на конкретные шаги", если бы возглавил протест в Армении. Также Ширинян в своем сообщении предположил, что стране не удастся "избежать кровопролития".

Следственный комитет разместил на своем официальном сайте сообщение о том, что Ширинян задержан "по подозрению в публичных призывах к применению насилия". Это преступление предусматривает максимальное наказание в виде года лишения свободы.

Митинги оппозиции проходят в Ереване из-за соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.