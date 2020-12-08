В Армении выразили обеспокоенность безопасностью армянского населения Карабаха
Глава МИД Армении Ара Айвазян заявил о беспокойстве армянских властей по поводу безопасного возвращения армянского населения, покинувшего непризнанную Нагорно-Карабахскую республику в дни войны, на места своего проживания. Об этом сообщает ТАСС.
Айвазян рассказал, что на переговорах в Париже с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом обсуждалось досрочное урегулирование конфликта в Карабахе. Кроме вопросов безопасности, обсуждался обмен военнопленными и телами погибших.
Министр заявил, что "развязанная Азербайджаном война", проводившаяся, по его словам, "при активной поддержке Турции", является крупной гуманитарной проблемой, которая привела к крайне "непростой ситуации". В ходе встречи министры двух стран обсудили дальнейшие переговорные процессы и способы сохранения стабильности и безопасности в регионе.
Кроме того, Армения обсудила вопрос защиты многовекового культурного наследия армян, которое оказалось под контролем ВС Азербайджана.
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