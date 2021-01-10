В Армении уточнили повестку трёхсторонних переговоров по Карабаху в Москве

Она также обозначила ключевые для Армении темы встречи - возвращение пленных, поиск тел погибших и судьба пропавших без вести.

«Без решения этих вопросов и существенного прогресса будет крайне сложно эффективно обсуждать экономическую повестку дня, и армянская сторона считает обсуждение этого вопроса одной из ключевых тем московской встречи», — пояснила Геворгян в Facebook.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе президента России Владимира Путина в Москве 11 января состоятся переговоры с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Известно, что участники встречи обсудят реализацию соглашения, которое подписали по Нагорному Карабаху 9 ноября 2020 года.