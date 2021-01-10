В Армении уточнили повестку трёхсторонних переговоров по Карабаху в Москве

Подписание документов относительно решения вопроса Нагорного Карабаха или других территориальных вопросов на переговорах глав России, Армении и Азербайджана не планируется. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря премьера Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян.

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Она также обозначила ключевые для Армении темы встречи - возвращение пленных, поиск тел погибших и судьба пропавших без вести.

«Без решения этих вопросов и существенного прогресса будет крайне сложно эффективно обсуждать экономическую повестку дня, и армянская сторона считает обсуждение этого вопроса одной из ключевых тем московской встречи», — пояснила Геворгян в Facebook.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе президента России Владимира Путина в Москве 11 января состоятся переговоры с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Известно, что участники встречи обсудят реализацию соглашения, которое подписали по Нагорному Карабаху 9 ноября 2020 года.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:АзербайджанРоссияАрменияНикол ПашинянПереговорыНагорный Карабах
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