В Армении оппозиционеры построили баррикады у здания парламента
Представитель объединенной оппозиции Армении Ишхан Сагателян заявил о возведении баррикад около здания парламента в центре Еревана. Об этом сообщает Sputnik Армения.
Сагателян рассказал о том, что протестующие выстроили баррикады и закрыли проспект Баграмяна "с двух сторон". Кроме того, по его словам, оппозиционеры устанавливают палатки и жгут костры.
Участники акций протеста заявили о своем намерении провести ночь у здания парламента. По словам Сагателяна, оппозиционеры продолжат протесты до тех пор, пока премьер-министр Никол Пашинян не покинет свой пост.
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