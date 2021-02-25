В Армении оппозиционеры построили баррикады у здания парламента

Сагателян рассказал о том, что протестующие выстроили баррикады и закрыли проспект Баграмяна "с двух сторон". Кроме того, по его словам, оппозиционеры устанавливают палатки и жгут костры.

Участники акций протеста заявили о своем намерении провести ночь у здания парламента. По словам Сагателяна, оппозиционеры продолжат протесты до тех пор, пока премьер-министр Никол Пашинян не покинет свой пост.

