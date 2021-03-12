В Армении не смогли договориться о встрече политических лидеров

Ранее Саркисян предложил всем участникам политического процесса в стране принять решение об участии во встрече 13 марта, на которой планировалось обсудить пути выхода из сложившейся в стране кризисной ситуации. Согласие премьер-министра не было получено в обозначенный период 12 марта до 18:00 (17:00 по московскому времени).

При этом ряд оппозиционеров выразили согласие на встречу. Об этом заявили представители парламентской оппозиционной фракции "Просвещенная Армения", а также "Движение за спасение родины". Последнее потребовало включить в повестку вопрос отставки Пашиняна.

Премьер-министр не отреагировал на приглашение. Пресс-служба президента не объявила о составе участников, несмотря на истекший срок приглашения.

