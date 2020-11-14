В Армении назвали потери военных в Нагорном Карабахе

Министерство здравоохранения Армении рассказало о числе погибших военнослужащих в конфликте на территории Нагорного Карабаха. Известно, что армянские вооруженные силы потеряли 2317 человек, чьи тела прошли судмедэкспертизу, информирует Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Напомним, по данным Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) на пятницу, 13 ноября, армянская сторона понесла потери в 1383 военнослужащих.

Ранее политолог Алексей Мухин в эфире НСН прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Это было предсказуемо. Никол Пашинян не готовился к этому вооруженному конфликту два года, Азербайджан готовился, и вот вам результат. К сожалению, чудес не бывает, и здесь их тоже не произошло», – отметил в интервью НСН Алексей Мухин.

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Фото: twitter.com/Karabakh_MoD
ТЕГИ:АрменияПогибшиеВойнаНагорный Карабах
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