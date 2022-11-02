В Анкаре сообщили, что генсек НАТО посетит с визитом Турцию 3-5 ноября

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг посетит с визитом Турцию 3-5 ноября. Об этом сообщил МИД Турции.

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Отмечается, что Столтенберг будет принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встретится с главой МИД Мевлютом Чавушоглу и министром национальной обороны страны.

Ранее телеканал TRT сообщал, что в ходе встречи Эрдоган и Столтенберг обсудят проблематику НАТО, урегулирование украинского кризиса и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:ТурцияНАТО
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