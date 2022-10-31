Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Турции

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акаром, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Минобороны РФ заявило о приостановке «зерновой сделки»

В сообщении говорится, что министры по телефону обсудили «вопросы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках «черноморской зерновой инициативы».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «зерновая сделка» приобретает более рискованный характер и вряд ли может быть реализована, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
ТЕГИ:ПереговорыТурцияРоссияМинобороны РФСергей Шойгу
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