Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Турции
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акаром, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.
В сообщении говорится, что министры по телефону обсудили «вопросы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках «черноморской зерновой инициативы».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «зерновая сделка» приобретает более рискованный характер и вряд ли может быть реализована, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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