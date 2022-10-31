Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Турции

В сообщении говорится, что министры по телефону обсудили «вопросы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках «черноморской зерновой инициативы».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «зерновая сделка» приобретает более рискованный характер и вряд ли может быть реализована, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».