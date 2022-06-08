В Анкаре начались переговоры Чавушоглу и Лаврова

Переговоры министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и главы российского МИД Сергея Лаврова стартовали в Анкаре, передает телеканал TRT Haber.

Лавров встретится с Чавушоглу по экспорту зерна из портов Украины

По окончании переговоров в 11:50 мск запланирована совместная пресс-конференция глав МИД.

Накануне в МИД России сообщили, что министры в ходе встречи обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, ряд актуальных вопросов. В частности, Лавров и Чавушоглу поговорят о перспективах возобновления российско-украинских мирных переговоров, отмечает телеканал «360».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры глав внешнеполитических ведомств будут интенсивными, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыСергей ЛавровМИДТурция
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