В Анкаре начались переговоры Чавушоглу и Лаврова
Переговоры министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и главы российского МИД Сергея Лаврова стартовали в Анкаре, передает телеканал TRT Haber.
По окончании переговоров в 11:50 мск запланирована совместная пресс-конференция глав МИД.
Накануне в МИД России сообщили, что министры в ходе встречи обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, ряд актуальных вопросов. В частности, Лавров и Чавушоглу поговорят о перспективах возобновления российско-украинских мирных переговоров, отмечает телеканал «360».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры глав внешнеполитических ведомств будут интенсивными, пишет RT.
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