Лавров встретится с Чавушоглу по экспорту зерна из портов Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду встретится с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, чтобы обсудить возможность вывоза зерна из портов Украины. Об этом сообщает ТАСС.

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Помимо прочего главы МИД России и Турции намерены обсудить военную операцию в Сирии и двустороннее сотрудничество.

Согласно МИД РФ, Лавров и Чавушоглу рассмотрят перспективы возобновления российско-украинских переговоров.

Накануне сообщалось, что Лавров прибыл в Анкару.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ЛавровТурцияМИД РФ
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