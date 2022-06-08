Лавров встретится с Чавушоглу по экспорту зерна из портов Украины
8 июня 202200:14
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду встретится с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, чтобы обсудить возможность вывоза зерна из портов Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Помимо прочего главы МИД России и Турции намерены обсудить военную операцию в Сирии и двустороннее сотрудничество.
Согласно МИД РФ, Лавров и Чавушоглу рассмотрят перспективы возобновления российско-украинских переговоров.
Накануне сообщалось, что Лавров прибыл в Анкару.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru