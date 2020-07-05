В Америке сожгли флаг после речи Трампа в честь Дня независимости

«Америка никогда не была великой» - еще один лозунг протестующих, рассказывает RT.

Дональд Трамп подверг критике прошедшую акцию акцию сожжения американского флага и заявил, что ее инициаторы должны отправиться в тюрьму.

После афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией в США обострилась проблема расовой дискриминации. В городах США прошли проходят протесты и погромы, сносят памятники южанам, воевавшим в Гражданской войне в США, напоминают «Известия».

Ранее главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в эфире НСН назвал происходящее в Штатах позором.

«Непонятно, для чего он это делает, и зачем они вообще воюют с памятниками. Зачем воевать со своей историей, зачем воевать с тем, что было когда-то очень давно? Люди ведь тогда были другие, и рабы были, и освобождали их. Они делали все, чтобы сегодня Америка стала другой. А то, что сейчас происходят в Штатах – стыд и позор», – сказал он.

