В Америке сожгли флаг после речи Трампа в честь Дня независимости
Участники протестов около Белого дома в Вашингтоне сожгли флаг США после праздничной речи президента страны Дональда Трампа в ознаменование Дня независимости. Акцию провела Революционная коммунистическая партия (RevCom), уточняет WTOP.
Сожжение флага произошло недалеко от Белого дома на части улицы, которое получило название Black Lives Matter Plaza. Видео акции попало в Сеть. Протестующие выступают против рабства, войны в США и геноцида, сообщает Газета.ru со ссылкой на издание The Hill.
«Америка никогда не была великой» - еще один лозунг протестующих, рассказывает RT.
Дональд Трамп подверг критике прошедшую акцию акцию сожжения американского флага и заявил, что ее инициаторы должны отправиться в тюрьму.
После афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией в США обострилась проблема расовой дискриминации. В городах США прошли проходят протесты и погромы, сносят памятники южанам, воевавшим в Гражданской войне в США, напоминают «Известия».
Ранее главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в эфире НСН назвал происходящее в Штатах позором.
«Непонятно, для чего он это делает, и зачем они вообще воюют с памятниками. Зачем воевать со своей историей, зачем воевать с тем, что было когда-то очень давно? Люди ведь тогда были другие, и рабы были, и освобождали их. Они делали все, чтобы сегодня Америка стала другой. А то, что сейчас происходят в Штатах – стыд и позор», – сказал он.
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