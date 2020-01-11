В Академии космонавтики призвали забыть о советских масштабах в космосе
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин назвал НСН задачи развития российского космоса.
Космической отрaсли России необходимо обеспечить рентaбельность, a тaкже выйти нa серийное производство. Об этом зaявил вице-премьер Юрий Борисов, сообщaет ТAСС. Он отметил, что именно эти двa моментa являются aхиллесовой пятой отрaсли нa сегодняшний день.
По словaм Борисовa, руководство «Роскосмосa» должно нaйти пути «оздоровления», чтобы стрaнa гордилaсь индустрией. Он отметил, что для этого есть все необходимые возможности.
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН заявил, что проблемы «Роскосмоса» одной только рентабельностью не ограничиваются.
«Рентабельность и серийное производство, по сути – это финансовые составляющие российского космоса. На мой взгляд, его проблемы лежат в другой плоскости. Первая и главная, на мой взгляд проблема, что космическая отрасль России сейчас пытается решать такое же количество задач, которое она решала в советское время. Например, в США и Китае экономики в разы сильнее, чем у нас, но мы пытаемся делать сейчас то же, что и они - двигаться широким фронтом. Это ошибка. Мы должны понять, что в сегодняшних условиях необходимо менять стратегию. Нам надо признать, что нужно консультироваться на ключевых направлениях развития отрасли. В том числе, по основным технологиям, программам и так далее», - заявил эксперт.
Ранее Андрей Ионин в эфире НСН пояснил, как России удержать лидерство в космонавтике и подчеркнул, что международная кооперация в космосе важна как для России, так и для США, поскольку без этого невозможны любые новые проекты.
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