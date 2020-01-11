В Академии космонавтики призвали забыть о советских масштабах в космосе

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН заявил, что проблемы «Роскосмоса» одной только рентабельностью не ограничиваются.

«Рентабельность и серийное производство, по сути – это финансовые составляющие российского космоса. На мой взгляд, его проблемы лежат в другой плоскости. Первая и главная, на мой взгляд проблема, что космическая отрасль России сейчас пытается решать такое же количество задач, которое она решала в советское время. Например, в США и Китае экономики в разы сильнее, чем у нас, но мы пытаемся делать сейчас то же, что и они - двигаться широким фронтом. Это ошибка. Мы должны понять, что в сегодняшних условиях необходимо менять стратегию. Нам надо признать, что нужно консультироваться на ключевых направлениях развития отрасли. В том числе, по основным технологиям, программам и так далее», - заявил эксперт.

Ранее Андрей Ионин в эфире НСН пояснил, как России удержать лидерство в космонавтике и подчеркнул, что международная кооперация в космосе важна как для России, так и для США, поскольку без этого невозможны любые новые проекты.

