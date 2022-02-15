В Афганистане оценили переговоры с Западом в Осло
Переговоры делегации из Афганистана с представителями ряда стран Запада, в том числе США, которые состоялись в Осло, прошли успешно. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на главу МИД во временном правительстве страны Амира Хана Мутаки.
Встреча афганских политиков, гражданских активистов и западных дипломатов прошла в столице Норвегии с 23 по 25 января.
По словам Мутаки, в ходе переговоров сторонам удалось добиться понимания по некоторым вопросам и частичной отмены санкций, которые были наложены на Афганистан. Он отметил, что стране был выдан ряд лицензий, которые помогут вернуть средства обратно.
Политик добавил, что в случае стабилизации обстановки в Афганистане, ряд государств будет поставлять туда дополнительную гуманитарную помощь.
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