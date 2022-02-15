В Афганистане оценили переговоры с Западом в Осло

Переговоры делегации из Афганистана с представителями ряда стран Запада, в том числе США, которые состоялись в Осло, прошли успешно. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на главу МИД во временном правительстве страны Амира Хана Мутаки.

Встреча афганских политиков, гражданских активистов и западных дипломатов прошла в столице Норвегии с 23 по 25 января.