МИД Афганистана: Кабул стремится наращивать взаимодействие с Москвой

Он напомнил, что Кабул и Москва пока не обсудили условия для признания новой афганской власти. При этом Мутаки подчеркнул, что между двумя странами существуют хорошие отношения, и в обеих столицах работают посольства.

Ранее в МИД Афганистана пообещали, что выплатят деньги части афганских дипмиссий, работники которых уже долгое время не получали зарплаты.