МИД Афганистана: Кабул стремится наращивать взаимодействие с Москвой

Афганистан стремится к наращиванию взаимодействия с Россией, сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на главу МИД во временном правительстве страны Амира Хана Мутаки.

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Он напомнил, что Кабул и Москва пока не обсудили условия для признания новой афганской власти. При этом Мутаки подчеркнул, что между двумя странами существуют хорошие отношения, и в обеих столицах работают посольства.

Ранее в МИД Афганистана пообещали, что выплатят деньги части афганских дипмиссий, работники которых уже долгое время не получали зарплаты.

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ФОТО: кадр из видео
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