МИД Афганистана: Кабул стремится наращивать взаимодействие с Москвой
Афганистан стремится к наращиванию взаимодействия с Россией, сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на главу МИД во временном правительстве страны Амира Хана Мутаки.
Он напомнил, что Кабул и Москва пока не обсудили условия для признания новой афганской власти. При этом Мутаки подчеркнул, что между двумя странами существуют хорошие отношения, и в обеих столицах работают посольства.
Ранее в МИД Афганистана пообещали, что выплатят деньги части афганских дипмиссий, работники которых уже долгое время не получали зарплаты.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,3 млн+180 тыс. / сут.
Умерли
341 тыс.+683 / сут.
Выздоровели
14,3 млн+3,1 млн / сут.
- США открыли в Польше центр для американцев, приезжающих из Украины
- Канада передаст Украине летальное оружие и даст кредит на $392,5 млн
- МИД Афганистана: Кабул стремится наращивать взаимодействие с Москвой
- «Путин был прав»: в Италии согласились с Мюнхенской речью российского президента
- МИД Афганистана: Часть афганских посольств скоро получит деньги
- Эксперт раскрыл способ увеличить пенсию работающим пенсионерам
- В США рассказали о «расплате» Киева за помощь Вашингтона
- Актриса Ольга Будина призвала Россию отказаться от «Евровидения»
- ЦБ предложил предоставлять россиянам полугодовые каникулы по любым потребкредитам
- Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс» стартовала с Байконура
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru