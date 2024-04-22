В аэропорту Кишинева задержали участников съезда молдавской оппозиции
В аэропорту Кишинева задерживают пассажиров, которые участвовали в съезде молдавской оппозиции в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата парламента республики Марину Таубер.
По словам политика, делегатов задержали в зоне прилета. На них оказывается давление.
«Толком представители компетентных органов ничего не объясняют, ссылаясь на сбой в программе регистрации», - заявила парламентарий.
В воскресенье, 21 апреля, в Москве прошел съезд молдавской оппозиции. Представители политических сил объявили о создании блока «Победа». Объединение выступает за участие Кишинева в интеграционных процессах в СНГ, передает «Радиоточка НСН».
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