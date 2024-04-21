В Гагаузии обвинили Санду в тайной подготовке к объединению с Румынией
Президент Молдавии Майя Санду вопреки мнению большинства жителей республики тайно готовит объединение с Румынией, заявил глава народного собрания (парламента) Гагаузии Дмитрий Константинов. Об этом пишет РИА Новости.
«Санду и команда ее все делают для того, чтобы мы объединились с нашими соседями, с Румынией», - сказал политик во время съезда молдавской оппозиции в Москве.
Константинов отметил, что в руководящих структурах страны работает много лиц с гражданством Румынии. Также парламентарий обратил внимание на объединение электросетей Молдавии и Румынии.
Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что является румыном по национальности, передает «Радиоточка НСН».
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