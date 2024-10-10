В Адыгее началась эвакуация из-за атаки БПЛА ВСУ
Из-за атаки украинских беспилотников в поселке Родниковом в Адыгее проводится эвакуация жителей, заявил глава региона Мурат Кумпилов в своем telegram-канале.
Он рассказал, что ночью на пригород Майкопа была совершена атака вражеских беспилотников. В связи с этим сейчас идет организованная эвакуация жителей поселка Родникового.
Жителей разместят в пункте временного размещения станицы Ханской, им будет оказана необходимая помощь.
По его словам, в результате атаки ВСУ никто не пострадал. Возгорание на месте происшествия ликвидируют спецслужбы.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что над регионами России дежурными средствами ПВО за ночь было уничтожено и перехвачено 92 украинских БПЛА самолётного типа, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru