В Адыгее началась эвакуация из-за атаки БПЛА ВСУ

Из-за атаки украинских беспилотников в поселке Родниковом в Адыгее проводится эвакуация жителей, заявил глава региона Мурат Кумпилов в своем telegram-канале.

Он рассказал, что ночью на пригород Майкопа была совершена атака вражеских беспилотников. В связи с этим сейчас идет организованная эвакуация жителей поселка Родникового.

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Жителей разместят в пункте временного размещения станицы Ханской, им будет оказана необходимая помощь.

По его словам, в результате атаки ВСУ никто не пострадал. Возгорание на месте происшествия ликвидируют спецслужбы.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что над регионами России дежурными средствами ПВО за ночь было уничтожено и перехвачено 92 украинских БПЛА самолётного типа, передает RT.

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ФОТО: Правительство Адыгеи
ТЕГИ:ВСУБеспилотники

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